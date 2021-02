Comunali 2021, Saracco: "Sono a disposizione di qualunque candidato sindaco"

"Siamo a disposizione di chiunque, non di un candidato o di un altro". Per mesi è stato uno dei nomi papabili (forse il più papabile, su cui tanti avevano sperato) per la candidatura del centrosinistra alle prossime Comunali. Un profilo civico, simile a quello che il centrodestra (o almeno parti del centrodestra) sta modellando intorno alla figura di Paolo Damilano.