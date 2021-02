Tinexta, un 2020 da ricordare: numeri di bilancio in crescita nonostante la crisi

Numeri positivi per il 2020, nonostante la pandemia, e progetti per crescere anche nel prossimo triennio. E' quanto emerge dai dati presentati da Tinexta, gruppo che è nato dalla radice della torinese Tecnoinvestimenti e che opera nel mondo dei servizi e dei prodotti innovativi, legati soprattutto al digitale.

Il 2020 si è chiuso con ricavi pari a circa 269 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto al 2019, con un utile netto di 38 milioni (+32%) mentre l'utile netto rettificato supera i 40 milioni di euro rispetto a 38,3 milioni dell'anno precedente. L'Ebitda si attesta a circa 78 milioni di euro (+9%).



"Siamo di fronte a risultati soddisfacenti rispetto alle attese del gruppo formulate nel corso dell'emergenza sanitaria - dice l'amministratore delegato del gruppo, Andrea Chevallard - e in linea con le indicazioni fornite al mercato a novembre 2020. Sappiamo dare risposte efficaci e coerenti in una fase estremamente difficile".



I progetti per il prossimo trienni, hanno detto i vertici ti Tinexta, riguardano la Cybersecurity (per la quale è stata creata una divisione apposita) e le attività di Innovation & Marketing Services.