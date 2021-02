Come trasformare il televisore in una Smart Tv con Android Tv Box

La televisione oggi è diventata un vero e proprio contenitore di multimedialità, in grado di offrire una vasta gamma di intrattenimenti e di svolgere le funzioni di un dispositivo digitale. Infatti, le Smart Tv sono sempre più diffuse e in parte hanno preso il posto del televisore tradizionale.

Per chi invece desidera, senza necessità di acquistare un apparecchio costoso, trasformare la propria televisione in un apparecchio dalle funzioni sofisticate, la soluzione migliore è quella di collegarlo ad un Android Tv Box. Questo piccolo apparecchio svolge infatti le funzioni di un media center e consente di accedere, tramite un normale televisore, ad una ricca gamma di applicazioni per Android.

Per conoscere meglio le caratteristiche di questo dispositivo, la pagina web https://androidtvbox.it/televisori offre informazioni dettagliate e suggerimenti per la ricerca del modello ideale.

I principali vantaggi offerti da un Tv Box Android

In pratica, i Tv Box Android permettono di accedere a contenuti web e multimedia e ad un vasto numero di applicazioni, con la possibilità di utilizzare direttamente il proprio televisore e senza la necessità di lasciare sempre acceso il computer.

Oggi questi dispositivi si trovano in commercio a prezzi vantaggiosi, e garantiscono ottime performance, sia per quanto riguarda la trasmissione dati e la connettività, sia per la qualità e la definizione delle immagini.

Si utilizzano tramite telecomando dedicato e consentono inoltre di accedere a numerosi canali televisivi satellitari.

Caratteristiche tecniche e funzionalità

Un Tv Box Android è in grado di effettuare il porting del sistema operativo su un normale televisore compatibile, utilizzando un cavo Hdmi o una linea di connessione wifi. In questo modo, è possibile visualizzare direttamente l’interfaccia Android sul proprio televisore.

In commercio si trova un ricco assortimento di dispositivi Android da collegare alla propria televisione, facili da utilizzare e dotati di un’interfaccia semplice e intuitiva, al fine di poter usufruire delle potenzialità del sistema operativo anche da parte di chi non lo conosce perfettamente.

Si tratta sostanzialmente di un’ottima alternativa alla Smart Tv, sicuramente molto economica, che non richiede la necessità di sostituire il televisore con un altro modello dal costo elevato.

La configurazione di un Android Tv Box è molto semplice, soprattutto per chi utilizza correntemente le applicazioni per smartphone su sistema operativo Android.

Collegato all’apparecchio, il proprio televisore si trasforma in un contenitore multimediale e permette di visualizzare trasmissioni televisive in streaming, film, video registrati su chiavetta e fotografie. È inoltre possibile navigare su internet tramite il display del televisore e utilizzare tutti i giochi disponibili per il sistema operativo Android.

Una volta collegato l’apparecchio al televisore, basta accenderlo e connetterlo con il wifi di casa. Verrà richiesta la creazione di un account Google, o di accedere ad un account già esistente, per poter procedere e accedere a Google Store.

Completate le operazioni di registrazione e configurazione, sarà possibile dedicarsi alle proprie attività online preferite, assistere ad un film, ascoltare musica, giocare con i videogame più spettacolari del momento e divertirsi con i social network.