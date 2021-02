Frediani(M4O):"Sfm5, un treno in ritardo di tre anni"

"Sfm5, il treno è in ritardo di tre anni. La notizia, emersa in commissione consiliare e confermata dallo stesso assessore ai trasporti, ha rafforzato i nostri timori su un ulteriore rallentamento dei lavori. Mentre l’attenzione continua a ruotare ossessivamente intorno ad una faraonica e costosa opera ferroviaria che non va incontro ad alcuna esigenza reale dei cittadini, la zona sud-ovest di Torino e l'Ospedale San Luigi restano in attesa del proprio scalo". E' questa la denuncia che arriva dalla consigliera regionale del Movimento 4 Ottobre Piemonte Francesca Frediani, che continua:"La linea e le stazioni delle Gru e di San Paolo, dovevano infatti essere realizzate entro il 2022, poi entro il 2024. Ora chissà. Il nuovo accordo di programma del 2017, già riveduto graduando verso l’alto tempi e costi, sembra non dare più alcuna garanzia. Oggi non si è fatto cenno delle cause che stanno rallentando lo sviluppo dell’opera ma sappiamo bene che gli slittamenti in avanti e il conseguente aumento dei costi sono la diretta conseguenza del previsto passaggio della Torino Lione all’interno dello scalo di Orbassano. Tutta materia agli atti giudiziari, conseguenza della querelle legale con l'allora commissario per il Tav Foietta, confermata dal giudice per le indagini preliminari".

"Ora non ci resta che rimanere in attesa e continuare a monitorare la situazione. Rfi si è aggiudicata gli appalti per la stazione di San Luigi di Orbassano per 20,9 milioni, i lavori sono attesi per quest’anno" conclude Frediani.