Tre minorenni (e un maggiorenne) all'assalto di un hotel in via Principi d'Acaja: fermati [VIDEO]

Blitz nella notte, in via Principi d'Acaja, quando un gruppo di quattro persone (di cui tre minorenni) ha cercato di rapinare un albergo che si trova in quella via di Cit Turin.



Il piano era studiato nei particolari: dopo aver citofonato, incappucciati e con la mascherina, sono entrati dirigendosi verso il portiere di notte e, dopo averlo minacciato armati di coltello, hanno messo sottosopra l'intera reception facendosi consegnare tutto il denaro in contanti, monete e banconote, che c'era a disposizione. Dopo aver continuato a rovistare in giro nella hall e in locali vicini, i rapinatori hanno legato i polsi della vittima con dello scotch marrone, per poi darsi alla fuga a bordo di monopattini in direzione di piazza Benefica.





Il portiere è riuscito, però, a liberarsi e a dare l’allarme, mettendo subito la Polizia sulle tracce dei malviventi. In due vengono intercettati in via Palmieri, entrambi si danno alla fuga, ma mentre uno dei due riesce a dileguarsi, il secondo viene fermato dagli agenti del Commissariato San Paolo in via Bagetti, nonostante tenti di fuggire. Il giovane, un ventenne, viene trovato in possesso di un centinaio di euro e di nastro da imballaggio. In zona vengono rinvenuti e sequestrati un coltello e un passamontagna. Il ventenne viene arrestato per rapina e sequestro di persona. Il denaro recuperato viene riconsegnato all'hotel.

Subito scattano le indagini per risalire agli altri autori della rapina, colpo ideato dal gruppo giorni fa “ai giardinetti” per recuperare denaro e che ha come base operativa un B&B della zona nord della città. L’attività investigativa, infatti, porta gli agenti del commissariato a rintracciare nella mattinata di sabato altri due membri del gruppo, entrambi minori, in un “host” di corso Giulio Cesare affittato da uno dei rapinatori. All’arrivo dei poliziotti, i due sono in compagnia di due ragazze, una delle quali, pure minorenne, sarà poi denunciata per favoreggiamento. Uno dei due ragazzi ricercati viene trovato nascosto in un armadio di un’altra stanza. Sul posto, i poliziotti trovano e sequestrano capi di abbigliamento coincidenti con quelli indossati dai rapinatori.