Amazon: cosa aspettarsi dal titolo dopo l'addio di Bezos? Il punto di tradingonline.io

L'annuncio clamoroso di Jeff Bezos, risalente a qualche giorno fa, secondo cui si appresterebbe a lasciare lo scettro della sua creatura per dedicarsi a nuovi progetti, sta mettendo in subbuglio gli investitori. In realtà, per gli addetti ai lavori, la notizia non è stata un fulmine a ciel sereno: nell'ambiente, infatti, già da tempo circolava questa indiscrezione e, avendo ormai Amazon raggiunto dimensioni enormi a livello di struttura societaria, molte delle attività in capo a Bezos erano delegate ai suoi collaboratori.

A ciò si aggiunge il fatto che l'ex CEO passerà comunque alla presidenza esecutiva del consiglio di amministrazione, senza contare che il suo successore non è certo uno sconosciuto. Infatti, il destinatario del passaggio di testimone sarà Andy Jassy, già figura di spicco in Amazon Web Services, divisione della holding, distributrice di servizi, che da sola genera oltre il 60% degli utili del gruppo.

Nonostante ciò, molti si chiedono se questa transizione, pur in un contesto di continuità aziendale, possa lasciare indifferente gli investitori sul mercato azionario. Diversi siti specializzati, per rispondere a questo interrogativo, stanno già analizzando la situazione, al fine di aiutare i risparmiatori a districarsi in questa delicata faccenda. Fra quelli più attivi non si può non citare tradingonline.io, portale di informazione finanziaria, punto di riferimento per gli appassionati del settore, che di recente ha stilato una guida che illustra come investire su amazon , al fine di insegnare all’utente tecniche e strategie valide per operare in autonomia.

Come investire su Amazon

Secondo gli esperti il primo passo da compiere è la scelta dello strumento da negoziare per replicare le performances del titolo in borsa. Un investitore, infatti, può acquistare direttamente il titolo quotato sul Nasdaq, il listino dei titoli tecnologici, oppure uno strumento finanziario che replichi l'andamento del sottostante. In quest'ultimo caso, è possibile utilizzare dei prodotti derivati, i contratti per differenza, che presentano alcune peculiarità davvero molto vantaggiose.

In primo luogo, il broker, l'intermediario che permette di negoziare i CFD sulle azioni, non ha costi per l'apertura e il mantenimento del conto. Senza contare che, utilizzando questo tipo di asset class, si possono negoziare anche frazioni del valore unitario di un'azione, in modo tale che, persino chi non possieda capitali particolarmente elevati, può comunque beneficiare della performance del titolo.

Broker per investire su Amazon

Tra i numerosi intermediari online, la guida stilata da tradingonline.io fa riferimento al noto broker eToro, che presenta tutte le caratteristiche già citate e molte altre features. Il deposito richiesto dall'intermediario per il primo versamento, ad esempio, dipende dal paese di origine del sottoscrittore e parte da un minimo di 50$, un importo sicuramente alla portata di tutti.

La piattaforma proprietaria, completamente gratuita, è un webtool con tutti gli strumenti grafici e gli indicatori necessari per effettuare ogni tipo di analisi. Naturalmente il TOL può essere utilizzato anche in versione demo, senza limiti di tempo, per prendere confidenza con l'operatività senza dover utilizzare fondi reali. Gli investitori, inoltre, per effettuare le compravendite sui CFD di Amazon, così come per gli altri sottostanti, non devono pagare alcuna commissione sull'ordine, ma al valore del livello di ingresso a mercato viene aggiunto lo spread tra denaro e lettera.

Un'altra cosa molto interessante è che eToro permette di fruire della leva finanziaria anche sui contratti per differenza aventi per sottostante le azioni, quindi il trader ha a disposizione un ulteriore boost per amplificare il controvalore delle proprie operazioni; questa opzione, usata con la massima attenzione, permette di sfruttare anche le oscillazioni su orizzonti temporali brevi e tradare size di importi inferiori.

Copy trading: un'opportunità per i principianti

Nella guida di tradingonline.io la redazione approfondisce lo strumento copy trading, anche questo fornito gratuitamente dal broker ai propri utenti. Si tratta di un social network, a tema finanziario, in cui gli investitori possono condividere le proprie strategie operative e osservare, decidendo se replicarle, quelle di altri. Questa funzionalità è una risorsa sicuramente molto funzionale per tutti quei risparmiatori che vorrebbero negoziare Amazon, ma sono ancora alle prime armi, oppure per chi non ha molto tempo da dedicare a questo tipo di operatività.