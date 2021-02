Come recuperare le chat di whatsapp quando cambi telefono

Oggi giorno gli smartphone in commercio sono tantissimi e con la presentazione di nuovi modelli arriva prima o poi la voglia di acquistare uno nuovo.

Cambiare cellulare è ormai alla moda ma ogni volta si presenta lo stesso problema: adesso per recuperare tutte le chat di WhatsApp come faccio?

Qualche anno fa la procedura di recupero delle chat non era in fine dei conti così tanto semplice ma fortunatamente, negli ultimi anni le cose si sono semplificate parecchio.

WhatsApp ormai è l'app più usata dagli utenti di smartphone e quindi i suoi dati, ad esempio messaggi, foto, video e altri file, sono di grande importanza per i suoi utenti.

La prima cosa da fare per recuperare i messaggi di WhatsApp è quella di preparare il vecchio smartphone alla sincronizzazione.

È un'operazione molto semplice, infatti sia nel caso in cui si dispone di un cellulare con sistema Android che iPhone basta gestire il tutto tramite l’applicazione di MobileTrans.

Con MobileTrans è possibile procedere o recuperare il backup di tutti i contenuti di WhatsApp sia per iOS che per Android e ripristinare il tutto su un nuovo telefono.

Adesso analizziamo passo per passo come procedere.

Da internet scaricare l’applicazione Mobiletrans sul proprio computer o sul cellulare e procedere con l’installazione.

Che tu abbia un computer con sistema operativo Win 10/8/7/Vista/XP o Mac OSX 10.8 – 11 non ci sono problemi nell’installazione.

Una volta installata avviare MobileTrans e selezionare il modulo "WhatsApp Trasferimento" poi cliccare su "Backup Messaggi WhatsApp" nella scheda WhatsApp.

Adesso collega il tuo iPhone o smartphone Android al computer e seleziona la funzione di "Backup Messaggi WhatsApp" di Mobiletrans.

A questo punto questa fantastica applicazione caricherà i messaggi e gli allegati di WhatsApp prima del backup. Se si dispone di un iPhone, non è necessario fare altro durante il backup.

Con uno smartphone con sistema operativo Android, il software chiederà come fare il backup in dettaglio dopo aver fatto clic su "Avvia".

Quindi dal telefono Android effettuare il backup di WhatsApp nella memoria locale del cellulare e procedere con il ripristino dei dati sempre dalla memoria interna del telefono.

Dopo aver effettuato il backup selezionare la funzione di "Ripristina su Dispositivo" nella scheda WhatsApp dal vecchio cellulare che, collegandolo al computer per impostazione predefinita, rileverà e visualizzerà il backup effettuato con la funzione "Backup Messaggi WhatsApp" di MobileTrans.

Si sottolinea un aspetto molto importante di questo prodotto rispetto agli altri: questo metodo non ha nessuna limitazione - mentre in tutti gli altri casi che si cambia telefono, il ripristino delle chat con la classica procedura non funziona se si passa ad un altro cellulare con diverso sistema operativo (ad esempio un passaggio da iPhone ad Android o viceversa).