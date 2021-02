Non una di meno in piazza a Torino: “E' un massacro. Stop ai femminicidi, ci vogliamo vive” [FOTO e VIDEO]

Non una di meno in piazza a Torino: "Stop ai femminicidi"

Torino è scesa in piazza per dire “stop ai femminicidi”: si sono ritrovate in piazza Castello, tra Palazzo Madama e il palazzo della Regione Piemonte le attiviste di 'Non una di meno'. In vista dell’8 marzo, il movimento femminista ha acceso i riflettori contro la violenza di genere e i numeri da incubo dell’ultimo periodo.

In meno di due mesi di questo 2021, infatti, sono già 8 le donne vittime di femminicidio. Nel 2020, invece, sono state 73. Numeri altissimi, acuiti dal lockdown: 66 donne sono state uccisi dai mariti, compagni o ex perché hanno tentato di sottrarsi al loro controllo.

Da qui la rabbia delle femministe di Non una di meno: “Ogni donna uccisa diventa l’ennesimo numero su una lista infinita, una tra le tante: nel discorso pubblico non trovano spazio né la sua voce, né la sua esperienza o il riconoscimento della sistematicità di questo fenomeno”.

“Siamo in piazza oggi - concludono le attiviste - e lo saremo ogni venerdì perché vogliamo restituire voce e legittimità a tutte queste donne. Vogliamo essere l’urlo di chi non ha più voce, vogliamo gridare forte che questi femminicidi non sono casi, ma è un dannato massacro. Vogliamo abbatter questa violenza per essere libere. Ci vogliamo vive”.