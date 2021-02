Ordine forensi Piemonte e VdA:"Estendere vaccino covid agli avvocati"

Estendere la campagna contro il Covid-19 anche agli avvocati. E' questa la richiesta degli ordini forensi del Piemonte e Valle d'Aosta, dopo che la Regione Piemonte ha deciso di vaccinare i magistrati.

"Per fare ripartire in sicurezza il pianeta giustizia - scrive il Presidente dell'Unione Domenico Palmas - riteniamo che la vaccinazione debba essere estesa anche agli avvocati, ai praticanti". La richiesta è di coinvolgere anche i lavoratori delle "pubbliche amministrazioni per il fatto di intendere come Servizio Pubblico quello collettivamente svolto da tutti".