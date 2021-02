81 documentari, film e videoclip: chiude SEEYOUSOUND. I vincitori della 7° edizione

La 7ª edizione del festival SEEYOUSOUND International Music Film Festival ha proposto dal 19 al 25 febbraio sulla piattaforma Playsys.tv 81 titoli tra lunghi, documentari, film brevi e videoclip.

Alcuni titoli del programma 2021 resteranno in visione fino al 3 marzo , disponibili 7 giorni a partire dalla data di rilascio su PLAYSYS.TV, piattaforma streaming di video on demand, (biglietto singolo 3,99€, abbonamento 35€ e 45€, acquistabili su http://bit.ly/SYS7_Tickets) che anche dopo il festival continuerà a proporre contenuti video legati al mondo della musica. Tra questi disponibile per tutta la giornata di venerdì 26 febbraio l’ultimo film di Julien Temple dedicato al fondatore dei Pogues Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan; fino al 28 febbraio Nothin' At All di Matteo Malatesta, film nato inizialmente come documentazione del ritorno di Pivio all’attività concertistica evoluto poi in racconto visivo e biografico; fino al 1 marzo Don't Go Gentle – A Film About Idles di Mark Archer che cattura il viaggio di 10 anni della heavy post-punk band di Bristol, esplorando le loro vulnerabilità attraverso le loro esperienze, i loro testi e il loro suono; fino al 2 marzo Ronnie’s di Olivier Murray, brillante e commovente omaggio a Ronnie Scott e al suo jazz club londinese di fama mondiale; fino a 3 marzo Lisbon Beat di Rita Maia e Vasco Diana che si muove nella periferia di Lisbona, città di complesse lotte identitarie con una vibrante scena musicale afro-portoghese che unisce generazioni tra passato e futuro.

La giuria di LONG PLAY FEATURE // Concorso Lungometraggi di Finzione composta da Stephen Kijak, Frauke Knappke e Marta Ravani assegna il premio // BEST FEATURE FILM “FRANCESCA EVANGELISTI” 2021 (premio in denaro di 1000 € assegnato grazie a Consolata Pralormo Design) a

VARIAÇÕES, GUARDIAN ANGEL di João Maia (Portogallo, 2019, 105’)

Motivazione : Per il suo ritratto sensibile, sensuale ed emotivo di un'icona queer, in cui la creazione e la scoperta della musica è parte integrante della storia. Il regista accompagna abilmente lo spettatore nel suo mondo, attraverso l'uso artistico della cinematografia, della mise-en-scene, dei costumi e del design, e soprattutto, attraverso interpretazioni attentamente calibrate - in particolare il ritratto esatto e compiuto di António Variações stesso - ha profondamente catturato lo spirito dell'artista e della sua musica.

La giuria di LONG PLAY DOC // Concorso Documentari composta da Stephen Kijak, Frauke Knappke e Marta Ravani assegna il premio // BEST DOCUMENTARY FILM 2021 (1000 €) a

A SONG CALLED HATE di Anna Hildur (Islanda, 2020, 90’)

Motivazione : Qualunque cosa si possa pensare della teatralità BDSM e della musica shock-pop degli Hatari, non si può negare che questo film obblighi il pubblico a coinvolgersi sia in termini intellettuali che politici, portando alla sua attenzione un argomento complesso che vede gli artisti alle prese con una delle questioni sociali e politiche più difficili del nostro tempo. Il film ci spinge all’empatia portandoci in viaggio nel cuore di un conflitto e restituisce i reali volti umani (e musicali) di un popolo oppresso, ma resistente. Sapientemente girato e montato, le sue immagini e le sue idee rimangono a lungo dopo la resa dei conti finale all'Eurovision Song Contest.

La Giuria di 7 INCH SHORT FILM // Concorso Cortometraggi composta da Maria Pia Santillo, Isabel Garrett e Simone Bardoni assegna il premio // BEST SHORT FILM 2021 (500 €) a

FIN DE SAISON di Matthieu Vigneau (Francia, 2020, 20’)

Motivazione : con il suo tono ironico ed enigmatico, Fin de Saison fa della musica il principale filo conduttore, l'elemento rivelatore dell'intera vicenda. La natura surreale e talvolta nonsense della narrazione è espressa brillantemente dalle diverse canzoni, le quali danno voce alle molteplici storie che si alternano e intrecciano nel campeggio estivo.

MENZIONE SPECIALE: FLOW di Adriaan Lokman (Paesi Bassi/Francia, 2019, 14’)

Motivazione : Flow è un'opera sperimentale sensoriale, realizzata da un regista che ben comprende l'arte della fusione fra suono e immagine. I due aspetti si intrecciano in una danza, dando luogo a un'esperienza sinestetica orchestrata con cura, dove lo spettatore è invitato a riarticolare con l'immaginazione un universo in continua metamorfosi.

La giuria di SOUNDIES // Concorso Videoclip composta da Ian Pons Jewell, Alessio Rosa e Nicolee Tsin assegna il premio // BEST MUSIC VIDEO NICOLA RONDOLINO 2021 (500 €) a

YAMAKASI di Egor Tarasov e Vladimir Ivanov (Russia, 2020, 6’23’’) Musica di MIYAGI & ANDY PANDA

Motivazione : un video dal forte impatto visivo ed emotivo. Una sfida tecnica realizzata col cuore e con grande cura. Attraversando il paese, la vita quotidiana e i paesaggi, tutto si lega meravigliosamente e costantemente, dall'inizio alla fine.

MENZIONE SPECIALE:

COLOR ME di Martin de Thurah (USA/Danimarca, 2020, 6’ 36’’) Musica di ACTIVE CHILD

Motivazione : Un folle, spaventoso e meraviglioso incubo. Un'esperienza da guardare. Tra i migliori video dell'ultimo decennio.

La giuria di FREQUENCIES // Concorso Sonorizzazioni Originali composta da Francesco Giomi, Giorgio Li Calzi e Julia Kent assegna il premio // FREQUENCIES DIPLOMATICO AWARD 2021 BY COMPAGNIA DEI CARAIBI a FRANCESCO IVONE.

Il premio consiste in €500 e nella possibilità di realizzare una sonorizzazione di un film muto selezionato da Seeyousound, che sarà promossa nelle manifestazioni del circuito Seeyousound e Borgate dal vivo Fest . I finalisti selezionati accederanno a opportunità elaborate dal network di TOurDAYS, progetto della Città di Torino realizzato da Fondazione per la Cultura Torino e TOdays festival, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, in partnership con Iren e in collaborazione con Hangar Piemonte, e potranno connettersi ai progetti cittadini facenti parte della rete costituita, tra cui Sounzone che offrirà una registrazione audio/video live nel network di Off The Corner e la partecipazione a iniziative promosse da Club Silenzio.

MENZIONE SPECIALE:

Premio menzione speciale Archivio Nazionale Cinema Impresa (pubblicazione sul canale Youtube ufficiale dell’Archivio Nazionale Cinema Impresa) selezionato tra tutte le clip presentati dai partecipanti al bando 2021 viene assegnato a: Jakob Simmerle per la sonorizzazione di SOTTO I TUOI OCCHI, pubblicità Fiat del 1932.

Motivazione : una sonorizzazione che non riduce il film a mera scenografia ma ne esalta e completa la drammaturgia. Per la capacità di integrare la composizione con l'immagine.

La giuria composta dai lettori di TORINOSETTE, selezionati attraverso una call, assegna il PREMIO TORINOSETTE 2021 // MIGLIOR FILM DI LONG PLAY FEATURE a

VARIAÇÕES, GUARDIAN ANGEL di João Maia (Portogallo, 2019, 105’)