Torino ha voglia di cultura: ultime code ai musei prima della chiusura per zona arancione (FOTO)

Nella Torino che “vede arancione”, la voglia di cultura e l’amore per l’arte mettono i torinesi in coda per entrare nei musei.

Lunghe file a Palazzo Madama per World Press Photo, code per la mostra di Capa in Color, prolungata fino a maggio: un segnale evidente di come i torinesi, stetti in casa da tanti mesi, abbiano voglia di normalità. Di ammirare una foto, un’opera d’arte. Si tratta infatti delle ultime ore per poter visitare un museo: le sale, infatti, rimarranno chiuse nel weekend.

La zona arancione, che sarà attiva a partire da lunedì 1° marzo, costringerà i musei torinesi a chiudere di nuovo.