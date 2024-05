The Phair si sposta alle OGR dal 3 al 5 maggio: 39 gallerie d'arte esporranno per il quinto anno della fiera della fotografia

La fiera della fotografia compie 5 anni e si sposta alle OGR. Dopo quattro edizioni passate a Torino Esposizioni, "The Phair" si terrà da oggi al 5 maggio nella Sala Fucine delle ex Officine di corso Castelfidardo, accanto a tre delle 28 mostre fotografiche temporanee della Exposed Torino Foto Festival che per tutto maggio inonderà la città di eventi a tema fotografia.

39 espositori da tutto il mondo

The Phair è una fiera di piccole mostre fotografiche messe in campo da 39 diversi espositori provenienti da tutta Italia ma pure da Parigi, Berlino, Tivat, Montecarlo, Sent e Londra. Torino è rappresentata dalle gallerie Photo & Contemporary, Crag Gallery, Galleria Franco Noero, Gagliardi e Domke, Giorgio Persano, Simóndi, A Pick Gallery, Galleria Umberto Benappi, Febo e Dafne, Tucci Studio di Torre Pellice e Société Interludio di Cambiano.

Il progetto Artiste in città

Altra novità dell’edizione 2024 di The Phair è il progetto Artiste in città, fortemente voluto per valorizzare la ricerca artistica portata avanti a livello internazionale da artiste che lavorano a Torino. Ogni protagonista verrà intervistata, così da creare un racconto vario della scena artistica locale. Tra le figure che parteciperanno al progetto: Maura Banfo, Roberta Bruno, Monica Carocci, Eva Frapiccini, Marzia Migliora, Marilena Noro, Elisa Sighicelli e Grazia Toderi.



"Le OGR sono il posto ideale dove fare un progetto come The Phair - ha commentato il curatore Roberto Casiraghi - Senza niente togliere a Torino Esposizioni, questa è casa sua".



Il biglietto di ingresso ha un costo di 15 euro ed è acquistabile online al sito https://www.thephair.com/info/