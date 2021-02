Malattie rare, Stefano Allasia: “puntare su ricerca e prevenzione”

"Il Covid ha avuto senza dubbio un impatto negativo sull'accesso alle cure anche per i pazienti affetti da malattie rare. Per questo motivo è fondamentale sensibilizzare l’intera comunità affinché su queste malattie si continui a fare ricerca e prevenzione”, così afferma Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale in occasione della XIVesima edizione della Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra quest’anno domenica 28 febbraio.

“La conoscenza e l’informazione sono azioni essenziali, ed è quindi importante dedicare una giornata a questo tema perché aiuta a diffondere dati, ad approfondire, ad ascoltare tutti gli interessati e a pensare a tutte le possibili soluzioni nella ricerca, nell’accesso alle cure e nell’assistenza. Un aiuto concreto può arrivare senz’altro dallo sviluppo della telemedicina, un servizio sanitario innovativo tra medico e paziente, che abbatte le barriere geografiche e concorre ad un’assistenza medica più tempestiva”.