tragedia sull'Asti-Chivasso, motociclista muore a seguito di un frontale con un'auto

In un incidente stradale, verificatosi sull’Asti-Chivasso all’altezza della frazione Sessant, si sono scontrate frontalmente un’auto e una moto: il centauro è stato sbalzato in un rigagnolo, dal quale è stato estratto, a fatica e in gravissime condizioni, dai soccorritori.

L'uomo, trasportato d'urgenza all'ospedale di Asti, è deceduto al Pronto Soccorso.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia Stradale per i rilievi del sinistro, mezzi di Asti Autosoccorso Morellato e Sicurezza e Ambiente che provvederanno alla messa in sicurezza del tratto interessato.