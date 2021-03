Nella serata di giovedì scorso gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno controllato alcune attività commerciali, al fine di verificare il corretto adempimento delle disposizioni relative al covid.

Tre minimarket, due in corso Spezia ed uno in via Genova, sono stati provvisoriamente chiusi per la durata di 5 giorni, in quanto sorpresi a vendere bevande alcoliche per asporto dopo le ore 20. Inoltre, tutti i titolari sono stati sanzionati per un importo pari a 400 euro ognuno.