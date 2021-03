Il Comune di Carmagnola ottiene un contributo di mezzo milione di euro per sistemare il torrente Meletta

Il Comune di Carmagnola ha ottenuto 500.000 euro di fondi statali per la realizzazione di lavori per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Il contributo era previsto dall’art. 139 della Legge di Bilancio 2019 che aveva messo a disposizione degli enti locali fondi per la messa in sicurezza di edifici e del territorio.

I fondi ottenuti, saranno utilizzati per la realizzazione di lavori la sistemazione delle sponde e pulizia dell’alveo del Torrente Meletta, nel tratto insistente sul territorio comunale. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento è già stato approvato dalla Giunta comunale nel 2018 e prevede un intervento di pulizia delle sponde, di risagomatura delle superfici di frana e ripristino sponde, manutenzione del materiale vegetale.

Il sindaco, Ivana Gaveglio, ha commentato: “Siamo lieti di aver ricevuto questo contributo che ci dà la possibilità di mettere in sicurezza le sponde del torrente Meletta. Gli uffici procederanno ora alla redazione del progetto definitivo esecutivo, in modo da poter partire con i lavori non appena possibile”.