La richiesta di Silvio Magliano: "Un piano di comunalizzazioni per 'salvare' a Torino le strade private a uso pubblico"

Silvio Magliano affronta il tema dei rifiuti in via Reiss Romoli, con un'interpellanza in Sala Rossa

"Illuminazione scarsa, pochi servizi, talvolta montagne di rifiuti: le vie private a uso pubblico si trasformano troppo spesso, nella nostra città, in altrettante terre di nessuno. Serve un piano di comunalizzazioni, affinché la Città possa assumere su di sé la titolarità di queste strade e dunque il diritto (e il dovere) di garantire pulizia, servizi e illuminazione", ha sottolineato Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati.

"Il caso degli interni di via Reiss Romoli 122, oggetto di una mia interpellanza appena discussa in Consiglio Comunale, è significativo. Una vera e propria discarica a cielo aperto, di fronte alla quale la Giunta si difende: "La pulizia è competenza dei proprietari e dei frontisti, non nostra". Resto convinto che, quando il degrado raggiunge simili proporzioni, l'Amministrazione abbia a prescindere il dovere di intervenire: oggi quella porzione di città è una discarica a cielo aperto".

"Scenari e riflessioni simili si aprono su altre strade private a uso pubblico: a Torino sono alcune decine. Non possiamo abbandonare cittadini che, come tutti, pagano tasse e tributi e dunque hanno come tutti diritto a servizi, pulizia e illuminazione. La mia richiesta alla Giunta: si definisca un piano di comunalizzazioni, affinché la Città possa prendere in carico pulizia, manutenzione e illuminazione dei sedimi privati a uso pubblico. Questa misura è fondamentale per garantire a tutti i torinesi che pagano tasse e tributi gli stessi diritti e sufficienti servizi", ha concluso Magliano.