Dissesto idrogeologico: la Regione finanzia con oltre 5 milioni di euro 85 nuovi interventi

Continuano gli investimenti della Regione Piemonte per la sicurezza del territorio: con un nuovo provvedimento sono stati assegnati oltre 5,5 milioni di euro a 70 Comuni piemontesi e alla Provincia di Cuneo per la realizzazione di 85 interventi grazie all’utilizzo della legge regionale n.38/78.

Le opere finanziate riguardano in particolare la messa in sicurezza della viabilità comunale, il ripristino e il consolidamento di edifici pubblici, il rafforzamento delle infrastrutture danneggiate da eventi meteorologici intensi, la realizzazione di opere di difesa idraulica, il consolidamento degli argini e alla gestione delle criticità lungo i corsi d’acqua.

«Nel corso del 2025 – ricorda il presidente Alberto Cirio - la Regione ha destinato risorse importanti alla tutela del territorio e alla sicurezza delle comunità locali. Il Piemonte è un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e richiede attenzione costante: investire nella prevenzione, nella sicurezza delle strade e degli edifici pubblici significa proteggere i cittadini e sostenere concretamente i Comuni».

Sulla stessa linea l’assessore alla Difesa del suolo, Opere pubbliche e Protezione civile Marco Gabusi, che sottolinea come «la Regione sia sempre al fianco degli enti locali, soprattutto di quelli più piccoli, che spesso faticano a reperire risorse per interventi indispensabili. Questi finanziamenti consentono di intervenire tempestivamente su situazioni di criticità, migliorando la sicurezza delle infrastrutture e riducendo il rischio per le persone. Con questo ultimo provvedimento andiamo a soddisfare quasi tutte le richieste pervenute».



L'importo complessivo di 5.543.000 euro è così suddiviso per provincia:

- Alessandria: finanziati 10 Comuni per 15 interventi con 780.350 euro

- Asti: finanziati 11 Comuni per 12 interventi con 470.960 euro

- Biella: finanziati 3 Comuni per 3 interventi con 145.000 euro

- Cuneo: finanziati 12 Comuni e la Provincia per 15 interventi con 1.400.000 euro

- Novara: finanziati 4 Comuni per 5 interventi con 200.000 euro

- Torino: finanziati 20 Comuni per 25 interventi con 1.706.000 euro

- Verbano Cusio Ossola: finanziati 3 Comuni per 6 interventi con 440.500 euro

- Vercelli: finanziati 7 Comuni per 7 interventi con 398.000 euro

Questi gli interventi previsti nella provincia di Torino:

- a Balangero il consolidamento del muro del cimitero comunale (27.675 euro)

- a Bollengo un’opera di sostegno di sottoscarpa e la regimazione delle acque superficiali sulla strada comunale per frazione Broglina (120.000 euro)

- a Bricherasio la sistemazione in località Bonansea del sottoscarpa della viabilità comunale a causa di un movimento franoso (30.000 euro)

- a Buriasco la difesa spondale in sinistra idrografica del torrente Lemina a valle del ponte di via Lemina (95.000 euro)

- a Cantalupa la rimozione del materiale detritico dal piano viario delle strade Saretto, Scrivanda, Ghiot, Rocca, Druetti, Chioselli, Cavalieri di Vittorio Veneto, Cimitero, la pulizia di grigliati, attraversamenti, briglie intasate ed alvei (29.130 euro)

- a Castagneto Po la riprofilatura di un pendio, la regimazione di acque superficiali ed opere di contenimento controripa in strada Cimenasco (160.000 euro)

- Colleretto Castelnuovo interventi di messa in sicurezza di via Santuario Piova (72.650 euro)

- a Cumiana la rimozione di materiale vegetale dal torrente Moretta nei pressi di strada Gervasio, a monte di borgata Martinetto (41.000 euro) e il ripristino della viabilità in via del Pino di frazione Tavernette (30.000 euro)

- Cuorgnè la messa in sicurezza del dissesto franoso lato valle lungo la strada comunale in località La Maddalena/Landini, I e II lotto (189.000 euro)

- a Frossasco il ripristino del deflusso verso il rio San Giusto dello scarico delle acque comunali con movimentazione detritica in alveo nei pressi di via Rossi angolo via Sala (10.000 euro)

- a Lanzo Torinese il ripristino del muro di sostegno lungo via Cottolengo (63.000 euro)

- a Novalesa la messa in sicurezza dell’alveo del torrente Mardarello (46.500 euro) e del rio Claretto a monte del concentrico (46.500 euro)

- Oulx lo svuotamento delle briglie sul rio San Giusto a Beaulard (60.000 euro)

- Perosa Argentina la sistemazione idraulica di un tratto del rio Ciapella (70.000 euro)

- Pino Torinese la sistemazione di un tratto d'impluvio del rio Mongreno (50.000 euro)

- a Rosta la sistemazione della frana controripa in strada comunale della Peschiera (114.000 euro)

- a Sparone il ripristino dei versanti con risagomatura dei fronti collinari e un muro di sostegno a continuazione dell'esistente per sistemare il cedimento della banchina stradale di strada Vasario (55.000 euro)

- a Traversella la messa in sicurezza della viabilità sulla strada comunale per ponte Prelle (75.000 euro)

- a Valchiusa la ricostruzione di tratti di scogliera sul torrente Chiusella in località Vecchio Mulino e a monte del ponte di accesso all'abitato dell'ex Comune di Trausella, oltre alla movimentazione di materiale litoide in località Segheria (114.616 euro), la movimentazione di materiale di sovralluvionamento nell'alveo del torrente Chiusella in località Frascale e Prè (75.000 euro), la messa in sicurezza della strada rio Gallo e di via Saudino (11.340 euro), la messa in sicurezza della viabilità comunale, la rimozione e lo smaltimento di materiale franoso, il taglio di alberi, il ripristino di tratti spondali erosi, la pulizia dei fossi di raccolta delle acque piovane (97.600 euro)

- a Vigone il ripristino delle sponde del torrente Lemina in località Lambertino e Fontanette e in località Cimitero a valle del ponte su via Torino (23.000 euro)