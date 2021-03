Magliano (Moderati): "Impedire ai minimarket di comportarsi come bar da asporto aperti fino a tarda sera"

"Chiederò con un'interpellanza all'Amministrazione di intervenire in deroga e anticipare la chiusura - in zone come Aurora o Santa Giulia - di quelle attività che, in teoria presentandosi come minimarket, in pratica svolgono la funzione di distributori di bevande alcoliche fredde da asporto aperti 24 ore su 24 o quasi", dichiara il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano.

"Molte di queste attività sono veri e propri epicentri di degrado. Attorno a questi esercizi si formano, fino alle ore piccole della notte, assembramenti che talvolta degenerano in risse (vedi quanto successo domenica in zona Aurora). I vetri delle bottiglie - birra, superalcolici, vino - sono poi abbandonati a terra o direttamente nel fiume (vedi ancora Lungo Dora Napoli)".

"La chiusura anticipata in alcune zone della città o comunque il divieto di vendere bevande da frigo dopo l'orario di chiusura dei normali esercizi di somministrazione sono misure necessarie. Presenterò, sul tema, un'interpellanza in Sala Rossa", ha concluso Magliano.