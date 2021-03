Navigazione in incognito: ecco come localizzare un indirizzo IP

Nella vita possono succedere cose inaspettate dove la quotidianità normale che stiamo vivendo può essere scossa da qualche evento in particolare. A volte può capitare che non ci si fidi più di una persona cara o allo stesso tempo vogliamo sondare dove i nostri figli, in età adolescenziale, siano diretti con il gruppetto di amici appena creatisi a scuole. Insomma per essere tranquilli basta cliccare sul sito giusto per localizzare il mio IP o di qualcun altro: in questa sezione analizziamo come fare.

Ecco come realizzare una navigazione in incognito

Siete ultimamente dubbiosi su una persona o non vi fidate dei vostri figli? Ecco come al giorno d’oggi è possibile scovare vari altarini di qualche persona a voi cara che non vi è chiara. Con la navigazione in incognito tutto potrà essere alla luce del sole, anche se a volte e in alcuni casi la dura realtà sarà un’arma a doppio taglio. Ma come realizzare una navigazione in incognito?

Con il sito che andremo a descrivere con attenzione e precisione basteranno pochi click per riuscire a vedere i movimenti della persona che vorrete localizzare in qualsiasi momento della giornata. Il portale, come prima cosa, vi chiederà dei dati ben precisi da inserire per realizzare la giusta geolocalizzazione.

Il primo passo da fare è l’inserimento delle nove cifre dell’IPv4 o IPv6 dell’interessato, quindi andrete ad inserire il tipo di connessione che si sta usando e soprattutto l’hostname u codice composto da cifre e lettere. Il secondo passaggio è quello di dati ben più precisi, visto che il sito vi chiederà di completare la nazione, il continente, la regione e città di residenza dell’interessato. Per ultimo dovrete completare anche l’Internet Provider e l’ASN che è un altro codice da inserire.

Internet Provider. Cosa intendiamo con questo termine? Per i meno esperti vogliamo dirvi che questo funzionamento serve per l’accesso a pagamento alla navigazione su internet per utenti che sono composti in tre categorie: privati, professionisti e aziende. E’ un complesso di attrezzature (server) che permette il collegamento in rete.

ASN. Un altro termine non troppo pratico per molti utenti è senza dubbio questo, che è l’abbreviazione in inglese di Autonomous System Network. Ma a cosa serve? E’ un gruppo di reti o server che controllano una singola autorità amministrativa.

Tornando alla nostra navigazione in incognito, possiamo evidenziare come il sito che vi abbiamo descritto sia di utilità importante se si vuole andare a capire i movimenti di una persona. Al giorno d’oggi le tecnologie, per questi tipo di situazione, sono all’ordine del giorno e a volte possono essere davvero molto utili e salvare la vita di una persona cara.

Basterà quindi un semplice click per entrare in un portale che vi regalerà massima efficacia per come andare ad geolocalizzare il vostro o un altro indirizzo IP su una mappa. Questa vi indicherà in maniera dettagliata il dispositivo o computer da localizzare nel raggio di qualche chilometro: uno strumento molto efficace e a volte necessario se si vogliono capire determinate situazioni.