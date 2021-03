Ripartono le visite guidate al cantiere della metropolitana in piazza Bengasi

Inaugurato il primo viaggio di prova dei treni della metropolitana, si avviano ormai a conclusione i lavori per il prolungamento della Linea 1. A partire da giovedì 11 marzo, Infra.To, in collaborazione con la Circoscrizione 8, darà la possibilità ai cittadini di vedere in anteprima la stazione Bengasi.



Le visite guidate si terranno ogni giovedì del mese di marzo, alle 10.30 alle 11.30.



Per partecipare sarà necessario iscriversi, inviando via mail i propri dati (nome e cognome, data di nascita, email e numero di telefono) all'indirizzo: c8segreteriapresidente@comune.torino.it.



Sempre su prenotazione, per chi non riuscisse a partecipare alle visite del giovedì, InfraTo organizzerà due pomeriggi nei quali i cittadini potranno vedere in anteprima le due nuove stazioni, Bengasi e Italia '61: sabato 27 marzo, dalle 15 alle 18, e sabato 3 aprile.