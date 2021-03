Bocconi con chiodi, allarme a Nichelino per gli amici a quattro zampe

Non è la prima volta che succede, ma soprattutto non teme che non sarà l'ultima. A Nichelino sono stati rinvenuti bocconi destinati ai cani, con all’interno chiodi o viti per provocare loro lesioni.

Li ha trovati in via Pio La Torre una signora, che ha subito segnalato la questione alla Polizia locale. Per fortuna il suo cane non è rimasto coinvolto, ma il problema esiste e si spera solo che non vi siano altre zone della città interessate.

Purtroppo, soprattutto durante l'estate, erano state trovate queste 'trappole' in grado di far male agli amici a quattro zampe. Situazione che era stata denunciata dall'assessore alle politiche animaliste di Nichelino Fiodor Verzola.