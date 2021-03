Molto famose nei vari box di CrossFit e palestre, le proteine in polvere Whey sono un prodotto noto per chi vuole aumentare la massa muscolare, ma i loro benefici non si fermano lì.

C’è ancora tanta disinformazione sugli integratori di proteine, perché molti credono sia qualcosa di sintetico o con aggiunta di ormoni, ma la realtà è molto diversa.

Che cosa sono le proteine in polvere whey

Le proteine whey sono un integratore proteico fatto di solito da proteine estratte dal siero del latte. Ci vogliono duemila litri di latte per estrarre un chilo di whey di buona qualità.

A cosa serve

Questo integratore ha un alto potenziale nutrizionale, come ha evidenziato la nutrizionista del magazine CrossMAG, ed è generalmente utilizzato per l'aumento della massa muscolare.

Questo perché le sue proteine, di alto valore biologico per il nostro corpo, contribuiscono alla riparazione del muscolo, che subisce microlesioni durante l'esercizio; con l’aiuto dell’integratore la fibra muscolare viene riparata e diventa più grande e più forte.

Alcuni studi sottolineano che questo integratore possa aiutare ad abbassare il colesterolo cattivo (LDL), a controllare i livelli di glucosio nel sangue e la pressione sanguigna.

Benefici