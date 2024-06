Piazza San Carlo, il pg della Cassazione chiede il ricalcolo della pena per Chiara Appendino

Piazza San Carlo, la Cassazione chiede il ricalcolo della pena per Chiara Appendino

La Procura generale della Cassazione ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza inflitta all’ex sindaca di Torino Chiara Appendino per ricalcolare la pena in relazione ai fatti di piazza San Carlo.

Udienza aggiornata al 17 giugno

Appendino era stata condannata a 18 mesi sia in primo grado che in appello. Dopo la requisitoria del pg, l’udienza in Cassazione è stata aggiornata al 17 giugno quando è prevista anche la sentenza.

La vicenda riguarda i fatti del 3 giugno 2017 quando durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scatenò il panico fra la fonica con un bilancio di 1.500 feriti e la morte di due donne, Erika Pioletti e Marisa Amato.

L’ex sindaca finì a processo per il suo ruolo di responsabilità come primo cittadino.