Covid, al San Luigi di Orbassano più dell'81% dei dipendenti vaccinati: "Dal 1° febbraio nessun positivo"

" È un dato - evidenzia - che, anche se limitato a una piccola realtà ospedaliera, dimostra l'alta efficacia del vaccino : un'assenza di casi positivi tra i dipendenti per un così lungo periodo di tempo non si registrava da questa estate, con la differenza che in quei mesi la situazione dei nuovi contagi era completamente differente ".

" Più dell'81% di medici, infermieri e dipendenti - nello specifico 1.308 su 1.600 - dell'ospedale San Luigi di Orbassano ha aderito alla vaccinazione contro il Coronavirus e "dal 1° febbraio 2021 non si è registrato nemmeno un caso di positività tra il personale sanitario ". A diffondere i numeri, tramite il suo profilo Facebook, è il consigliere del M5S Andrea Russi , che lavora come tecnico radiologo presso la struttura sanitaria.

"Per la prima volta - continua l'esponente pentastellato - dall'inizio della pandemia possiamo finalmente guardare al futuro con un po' di ottimismo".

"Ora però una doverosa richiesta a tutte le istituzioni: per favore, facciamo in fretta e cerchiamo di vaccinare in tempi rapidi il maggior numero di persone possibile. Non possiamo perdere più nemmeno un secondo. Non ce lo possiamo più permettere", conclude Russi.