Tecnologia e innovazione: escavatore a risucchio per polveri, liquidi, fanghi e solidi

L’azienda PGF Grasso di Moretta ha acquistato un nuovo mezzo ad alto valore tecnologico denominato CAPBORA.

L’unità aspirante CAPBORA è la massima espressione tecnologica per le esigenze più diversificate nel settore dell’aspirazione:

Polveri

Liquidi

Fanghi

Solidi

E' adatto per l’aspirazione di materiali polverulenti e solidi di qualsiasi peso specifico, quali abrasivi, guano, calce, cemento, calcinacci, macerie, nero fumo, gesso vetro, terra, trucioli di rottame metallico, rifiuti industriali, materiali di risulta, polveri di marmo, sassi, mangimi, mangimi, ceneri, ghiaia, fango ecc...

Quali sono i principali settori in cui possiamo lavorare con CAPBORA?

Industriale : Fonderie, Cementifici, Acciaierie, Cantieri navali, Lavorazioni industriali Metalli, Discariche, Cartiere, Fognature, Fornaci

Civile : Depuratori, Impianti biogas, Canali, Impianti depurazione acqua, Bacini di deposito fanghi, Fognature, Pulizia sottotetti e Silos

Costruzioni : Restauri e rinnovamenti nei palazzi, Escavazioni, Pompaggio materiali sui tetti

Questo grande mezzo è dotato di un’attrezzatura per l’aspirazione e per il trasporto di rifiuti allo stato liquido, fangoso e granulare, per lo spurgo pozzi neri e per la pulizia idrodinamica di canali e tubazioni con getti d’acqua ad alta pressione.

Unisce la massima efficienza in condizioni di lavoro molto gravose con un’altissima potenza di aspirazione!

L’esclusivo sistema di scarico pneumatico ad eiettore consente lo scarico fino a 50 m di altezza.

Affidarsi all’azienda PGF Grasso significa poter contare su personale specializzato e tecnologie avanzate, in grado di fornire un servizio completo e differenziato che va dalle analisi chimico-fisiche fino allo smaltimento finale del rifiuto.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 0172-911108 oppure scrivere una e-mail a comm@pgfgrasso.it

Consulta il sito internet www.pgfgrasso.com/