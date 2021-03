Sport |

La Reale Mutua di scena a Mantova. Cavina: "Stings squadra di qualità ed esperienza"

I gialloblù dopo la vittoria casalinga contro la capolista Tortona, fanno visita alla Staff Mantova

Dopo tre partite casalinghe consecutive, la Reale Mutua Basket Torino lascia il Pala Gianni Asti per la trasferta di Mantova. I gialloblù - reduci dalla vittoria contro la capolista Tortona - affrontano alla Grana Padano Arena la Staff Mantova, squadra che fino ad ora ha raccolto meno di quello che il roster gli avrebbe permesso. Con sedici punti, frutto di otto vittorie ed undici sconfitte, i lombardi occupano l’undicesima piazza, con un vantaggio di “soli” 6 punti sull’ultima della classe, la Edilnol Biella. “Mantova è certamente una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato all’andata. - commenta Coach Cavina alla vigilia del match - hanno cambiato la guida tecnica e sono arrivati dei giocatori nuovi. Dovremo essere molto bravi a non farli correre e precisi nell’esecuzioni, perché Mantova ha stazza e tante esperienza, soprattutto vicino a canestro. È una squadra di talento, che conosce bene la categoria. Sarà fondamentale il controllo dei rimbalzi e una difesa costante”. Con 17.5 punti di media a partita, il miglior marcatore della Staff è la guardia a stelle e strisce classe ’96 Christian James, approdato a Mantova dopo un’ottima stagione ad Agrigento. James è seguito dall’esperto centro USA David Weaver (13.3) e dai veterani Ghersetti (11.6) e Cortese (11.1). Con un solo passo falso nelle ultime sette gare giocate, la Reale Mutua Basket Torino può sicuramente contare su dei meccanismi più che oliati, con Alessandro Cappelletti degno direttore d’orchestra - e appena nominato MVP del mese di febbraio da Lega Pallacanestro - in grado di far girare la squadra alla perfezione. Guida la “classifica marcatori” ancora il lungo Diop, con 18.5 punti, seguono Clark (15.3), Capitan Alibegovic (12.4), Pinkins (12.1) e proprio Cappelletti a quota 10.5. Palla a due alle h.18.00 diretta su LNP Pass.

