Organizzano una discoteca in via Lanzo: i carabinieri interrompono il party e identificano 16 persone

Hanno organizzato una festa con musica ad alto volume e alcol, in palese violazione delle norme anti-Covid. A interromperli è stato l'arrivo dei carabinieri, che hanno immediatamente fermato il party e identificato 16 persone.

Il blitz è avvenuto in via Lanzo, nella periferia Nord di Torino, dove era stata segnalata la presenza di una festa con diversi partecipanti. All'arrivo delle pattuglie gli organizzatori hanno immediatamente spento le luci e la musica e i presenti hanno tentato di dileguarsi, ma in 16, tutti tra i 20 e i 25 anni e privi di mascherine, sono stati identificati e verranno sanzionati amministrativamente per violazione della normativa anti-Covid.

Le prime verifiche hanno consentito di appurare che i giovani si sono dati appuntamento nel posto tramite passaparola via Telegram. Sono in corso accertamenti per risalire alla proprietà del locale, che era allestito con luci psichedeliche, impianto per la diffusione della musica e bancone per la somministrazione delle bevande.