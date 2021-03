Consulta degli Ordini e dei Collegi Professionali di Torino, una donna al timone: Luisella Fassino nuova presidente

Mercoledì 3 marzo si è tenuta l’assemblea elettiva della Consulta degli Ordini e dei Collegi Professionali di Torino per il rinnovo del presidente per il biennio 2021/2023. Succede a Bruno Sparagna (Ordine Medici Veterinari) per la prima volta una “quota rosa”, Luisella Fassino (Ordine Consulenti del Lavoro) che guiderà l’organismo associativo che riunisce tutte le professioni amministrative, giuridiche, tecniche e sanitarie della provincia di Torino, organizzate in Ordini.