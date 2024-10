A Torino chiudono 5 uffici postali, il PD dice no e chiede aiuto ai parlamentari

"Spiace - dichiara il Presidente Deri - che mentre Poste Italiane proprio in queste settimane ha lanciato il proprio spot pubblicitario che parla di memoria condivisa del Paese annunci la chiusura di diversi uffici postali. Probabilmente per i cittadini/clienti non fanno parte di questa memoria condivisa".

“Dal piano di razionalizzazione degli uffici postali per il 2024 adottato da Poste Italiane emerge la chiusura di cinque uffici postali a Torino. Conoscendo l’importanza di questi presidi di prossimità per l’utenza e in particolare per la popolazione anziana, la scelta di Poste risulta molto impattante oltre che per gli inevitabili disagi che si creeranno ai cittadini, anche per l’abbandono di alcune zone esterne al centro storico, dove questi presidi assumono una valenza ancora più alta. Per tutti questi motivi chiederemo spiegazioni nelle sedi competenti”: l o dichiarano la parlamentare del Pd, Anna Rossomando e la consigliera regionale dem, Nadia Conticelli.