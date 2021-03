Mobilità esterna: la Città metropolitana cerca 2 dirigenti e 4 funzionari

La Città metropolitana ha pubblicato 6 bandi di concorso per personale in mobilità esterna a tempo pieno e indeterminato.

I profili professionali sono per 1 dirigente con professionalità in programmazione economico-finanziaria, 1 dirigente con professionalità in area ambientale, 1 architetto (categoria D), 2 istruttori direttivo-tecnico (categoria D), 1 tecnico ambientale (categoria C).

Le domande devono essere trasmesse telematicamente entro le ore 12 del 1° aprile 2021.

Per informazioni e chiarimenti sui bandi contattare l'ufficio competente in materia di mobilità alla mail mobilita.esterna@cittametropolitana.torino.it oppure telefonicamente (0118616795/0118616554) nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì ore 9-17,30 e il venerdì ore 9-13.

Per maggiori informazioni: http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2021/mobilita_esterna/