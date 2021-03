Il 18 marzo i lavoratori del comparto gioco legale in piazza per chiedere la modifica della legge regionale

Si terrà giovedì 18 marzo la manifestazione del settore gioco legale a Torino. L’appuntamento, organizzato dai lavoratori del comparto, ha come scopo "l’abrogazione della retroattività e delle norme contenute nella Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2016" contro il gioco patologico e per "la ripartenza dell’intero comparto".

La legge entrata in vigore quasi cinque anni fa prevede la chiusura entro il 20 maggio di tutti le sale dotate di apparecchi che non rispettano il "distanziometro".

"Giovedì 18 marzo sarà un giorno fondamentale per i lavoratori", si legge in una nota degli organizzatori. L’evento si terrà in piazza Castello, davanti alla sede della Giunta Regionale, a partire dalle 10 e vi parteciperanno dipendenti e imprenditori provenienti da tutta Italia. Nel corso della manifestazione, spiegano gli organizzatori, "chiederemo un riferimento politico per consegnare l’istanza con i punti ritenuti fondamentali" per i lavori del settore.