Lungo Dora Napoli, via Borgo Dora e via Denina: la Circoscrizione 7 si allea con i cittadini a caccia del bello

La Circoscrizione 7 di Torino cementifica la collaborazione con i cittadini attraverso tre protocolli di intesa, attivati per la cura e la tutela di altrettante aree del proprio territorio.

Gli accordi, in particolare, riguardano il giardino di via Denina angolo corso San Maurizio, lungo Dora Napoli nel tratto prossimo al ponte Carpanini e via Borgo Dora: “Ringraziamo - commenta il presidente Luca Deri - residenti ed esercenti per l’impegno profuso nella lotta contro il degrado e per il rilancio di un territorio che merita di poter esprimere le proprie potenzialità in materia di socializzazione e condivisione”.





Giardino di via Denina

Il giardino di via Denina angolo corso San Maurizio, vero e proprio punto di raccordo tra il centro e il quartiere Vanchiglia, verrà gestito con il 'Piano Martini': il progetto riguarderà non solo la cura del verde e dell'arredo urbano ma anche la realizzazione di serate di musica jazz e classica, tutte all'aperto e a basso impatto acustico.

Lungo Dora Napoli

Per quanto riguarda lungo Dora Napoli in prossimità del ponte Carpanini (80 metri a partire dal civico 20) si punterà, invece, sulla sicurezza. Il progetto 'Sponde sicure' vedrà un gruppo di volontari impegnati nella riqualificazione e nella rigenerazione di una zona da lungo tempo nel mirino di istituzioni e forze dell'ordine per degrado diffuso e alcuni episodi di microcriminalità.

Via Borgo Dora

Chiude il trittico, infine, l'iniziativa 'Arrediamo Borgo Dora', che prevede la cura del verde, l'installazione di panchine removibili e l'organizzazione di attività artistiche in via Borgo Dora tra corso Giulio Cesare e via San Simone: “Siamo convinti – affermano il coordinatore alla cultura Ferdinando D'Apice e la coordinatrice alla viabilità Valentina Cremonini - che le sinergie tra istituzioni e cittadini rappresentino un valore aggiunto per il nostro territorio. In questi anni abbiamo attivato circa dieci protocolli d'intesa”.