Fanno di tutto per farsi vaccinare in anticipo: l'Asl To4 li segnala per "falsa autocertificazione"

Una quindicina di 'furbetti' sono stati identificati dall'Asl To4 prima della somministrazione del vaccino anti-Covid. Si tratta di persone che, con un'autocertificazione fasulla, hanno tentato di ottenere la precedenza nel ricevere il vaccino, spacciandosi per appartenenti a categorie professionali per le quali è già in corso la vaccinazione.

Sono stati i controlli effettuati dall'azienda sanitaria a scoprire le autocertificazioni non in regola. "Segnaleremo i casi alle autorità competenti - conferma il commissario dell'Asl To4, Luigi Vercellino - falsificare un'autocertificazione è un reato".