Guerriglia urbana a Torino contro le restrizioni Covid: 37 arrestati dalla polizia

Dalle prime ore dell’alba la Polizia sta eseguendo una serie di "provvedimenti restrittivi" negli confronti degli autori delle devastazioni e saccheggi, commessi nel centro di Torino la sera del 26 ottobre 2020 in oltre 40 negozi. Trentasette sono le persone gravemente indiziate che sono state arrestate.

Una vera e propria guerriglia urbana, con attività commerciali saccheggiate, in occasione di una manifestazione contro il coprifuoco voluto all'epoca dal governo e dalla Regione per contrastare la pandemia. Nata come manifestazione pacifica, in breve tempo si erano registrate forte tensioni a causa di un gruppo di persone che, sfruttando la situazione, avevano ingaggiato un violento scontro contro le Forze dell’Ordine, depredando numerosissimi negozi nonché danneggiando alcune autovetture parcheggiate e mezzi di servizio delle Forze di Polizia impiegate nel servizio di ordine pubblico.

Responsabili dei reati sia maggiorenni che minorenni, molti dei quali immigrati di seconda generazione, con numerosi precedenti di polizia per svariate tipologie di reato e residenti principalmente in zone periferiche della città.

“Grazie alla Polizia per l’operazione contro i presunti devastatori del centro - commenta l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca -. Nessuna tolleranza con chi si infiltra nelle manifestazioni per saccheggiare e rubare” conclude l'esponente della giunta Cirio.