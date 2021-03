Rissa a colpi di bottiglie di vetro: i carabinieri bloccano due persone in via Nizza

Una rissa a colpi di bottiglie di vetro, che poteva degenerare in tragedia, ma che è stata bloccata dall'intervento dei carabinieri. E' successo ieri sera in via Nizza, dove due persone extracomunitarie, per motivi ancora da chiarire, hanno dato vita a una violenta lite.

Un "duello" che ha portato i contendenti all'uso addirittura di bottiglie di vetro, tanto da procurare a uno dei due profonde ferite sia al volto che al collo, giudicate guaribili in quasi un mese.

A porre un freno alla situazione sono servite tre gazzelle dei carabinieri, che sono intervenute sul posto bloccando i due litiganti. Entrambi sono stati denunciati e dovranno rispondere del reato di lesioni.