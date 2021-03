Cos'è la Metodologia Lean Six Sigma

Si tratta di un metodo di gestione dell'impresa che ha come mission l'ottimizzazione di tutte le risorse (umane e non solo visto che può riguardare anche le attrezzature e le tecniche di produzione) all'interno di un ciclo produttivo di beni e/o servizi, attraverso l'eliminazione di sprechi che lo rendano meno efficiente e funzionale.

Come funziona

Una prima fase riguarda l'individuazione e l'analisi delle possibili criticità dei processi, per addivenire ad una soluzione che si traduca in una maggiore efficienza complessiva del sistema. In termini concreti si tratta intanto di una vera e propria selezione e di un addestramento delle risorse umane attraverso una adeguata formazione certificata che possa fornire all'azienda personale altamente qualificato e quindi in grado di apportare un contributo significativo al settore di destinazione all'interno dell'impresa grazie soprattutto a eccellenti capacità di problem solving e leadership.

Dall'analisi sulle criticità che maggiormente impattano sulle prestazioni, è poi fondamentale individuare le cause che le hanno generate, al fine di studiare un metodo di prevenzione delle stesse in modo da ridurre al minimo il rischio che si possano ripresentare.

É da tener presente che viene posto sotto esame, rispetto a questo approccio manageriale, ogni fase dell'intero ciclo produttivo misurandone le varie prestazioni. Una volta elaborato un piano di applicazione funzionale che apporti il maggior vantaggio possibile sia per l'impresa che per il cliente finale, sarà necessario monitorarlo ed implementarlo continuamente (ove possibile) delineando degli appositi schemi di intervento con una precisa ripartizione di tempistiche, responsabilità e standard di azione.

Ambiti di applicazione

La metodologia Lean Six Sigma implementata da aziende come Leanprove è in grado di supportare sia la piccola-media industria che le grandi realtà imprenditoriali, e seppur particolarmente indicata per le strategie manageriali di aziende manifatturiere e di servizi, può in realtà trovare applicazione in qualsiasi settore soprattutto per start-up in ambito tecnologico e innovativo dove la mancanza di un pregresso storico aziendale favorisce fin da subito la costituzione di una base ottimale di partenza del business.

Vantaggi della Lean Six Sigma

Partendo dal presupposto che soprattutto nell'epoca moderna il business ha assunto ritmi frenetici ed è in continua evoluzione per mantenere il passo con le sempre diverse esigenze del mercato, è facilmente comprensibile come l'applicazione della metodologia Lean Six Sigma favorisca lo sviluppo di imprese particolarmente competitive in grado di offrire servizi e prodotti qualitativamente più corrispondenti alle esigenze dei consumatori in tempistiche minori rispetto ai competitors (fattore che si tradurrò in una maggiore fidelizzazione di un più ampio bacino di utenza).

Il vantaggio più evidente si ha sicuramente nella riduzione dei costi aziendali derivante dall'eliminazione di tutte le componenti obsolete o comunque poco fruttifere della catena produttiva: personale più qualificato riduce il margine di errore azzerando lo spreco di materie prime, strumenti e staff da impiegare per risolvere le falle del sistema; questo favorisce anche un ambiente di lavoro più sicuro e meno stressante e per questo più motivato, attraverso anche una gestione che divulghi in modo centralizzato le informazioni utili alla filiera di produzione.

La varietà di questi vantaggi ha come conseguenza facilmente riscontrabile numericamente, un aumento del fatturato dell'azienda e quindi delle disponibilità da poter utilizzare per investire ancora in soluzioni sempre più innovative. Gli standard della metodologia Lean Six Sigma sono oltretutto riconosciuti a livello europeo con rispettiva certificazione internazionale, collocando quindi sia i singoli individui che le industrie che decidono di adottarlo, fra le eccellenze del mondo imprenditoriale.