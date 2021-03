Un anno di Covid, tra crisi e resilienza: il 2020 degli artigiani finisce in un docufilm di CNA Torino

Dodici mesi di sofferenze, di emergenza sociosanitaria, di crisi economica. C'è tutto questo nel docufilm che Cna Torino ha promosso coinvolgendo 30 imprenditori di Torino e provincia chiamati a raccontare il dramma personale ed economico del lockdown e la voglia di ripresa la capacità di resistere e di trasformarsi per adattarsi ai nuovi tempi.

A un anno dal grande lockdown, da oggi su Facebook è stato pubblicato il trailer dell'anteprima del docufilm "Rinascimento italiano", che sarà diffuso prossimamente anche sul sito di Corriere Artigiano e in una prima visione per il pubblico non appena le normative antic-Covid lo consentiranno.