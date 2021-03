Bertola (M4O): "Basta gridare Al Lupo, la Regione aumenti i fondi per le aree protette"

"La Lega grida “attenti al lupo” ma i fondi messi a bilancio dalla Giunta Cirio per la gestione delle aree protette permettono a malapena la sussistenza almeno stando a quanto emerso in commissione regionale nel corso della discussione sul bilancio di previsione". Così Giorgio Bertola, Consigliere Regionale Movimento 4 Ottobre Piemonte, su uno dei temi di stretta attualità in questi mesi, in Piemonte.

"Ciò che ci preoccupa maggiormente è l’idea che questa Giunta regionale ha delle aree protette come potenziali sale giochi per cacciatori mentre il contenimento della fauna è un’attività seria e complessa che va eseguita dalle guardie venatorie. Purtroppo c’è da aggiungere che il personale in capo alla Città metropolitana che ha in gestione pianificazione e vigilanza di parchi e aree protette è sempre meno".

"Il lupo ha sfiorato l'estinzione nelle nostre montagne e per la sua tutela è stato fatto tanto, la sua presenza è indicativa di un ecosistema sano - conclude Bertola -. La maggioranza di destra non vedeva invece l’ora di stendere l’ennesimo tappeto rosso per continuare ad ingraziarsi la lobby della caccia ma sollecitare con tanta solerzia il ritorno delle doppiette per contenere l’attività del lupo non ha nulla di scientifico.

Dati e proiezioni scientifiche sono stati invece elaborati grazie al progetto europeo “Life Wolfalps EU” che ha investito importanti risorse per raggiungere l'obiettivo della salvaguardia del lupo e delle attività economiche dell'uomo in montagna.