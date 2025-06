Sotto il sole di Rimini, al via i soggiorni estivi 2025 per i torinesi con disabilità

Al mare, in montagna, nelle città d’arte o in campagna. E’ partito questa mattina alle 7.30, dal parcheggio del Parco Ruffini, in corso Trattati di Roma, il gruppo di 21 persone con disabilità diretto a Rimini per i soggiorni estivi accompagnati dalla cooperativa sociale Arcobaleno. Gli operatori che si prenderanno cura degli ospiti hanno già organizzato le attività: andranno al mare o in piscina, faranno passeggiate o gite.

Un aiuto per le famiglie

Da molti anni la Città organizza soggiorni estivi per le persone disabili. L’obiettivo è quello di offrire loro l’occasione di relazionarsi con un contesto diverso dal quotidiano e di vivere un’esperienza di vacanza di gruppo progettata sulle proprie esigenze dando nel contempo sollievo alle famiglie impegnate nella cura di queste persone.

Due milioni e 320mila euro

Quest’anno sono state 1383 le persone iscritte ai soggiorni estivi: 178 da parte di persone seguite a domicilio e 1205 per quelle inserite in servizi residenziali o diurni. Un numero in aumento, a fronte dei 1117 partecipanti registrati nel 2024.

I soggiorni sono già in corso e proseguiranno principalmente nei mesi di giugno, luglio e settembre. L’investimento previsto per il 2025 ammonta a circa 2 milioni di euro per le attività coordinate dal Dipartimento Servizi Sociali e dalla ASL, e di circa 320mila euro per quelle organizzate dalle Circoscrizioni.

Rosatelli: "Al centro i diritti"

A salutare il gruppo l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli: "Questi soggiorni rappresentano un momento prezioso di benessere, socialità e autonomia per le persone con disabilità, e al tempo stesso offrono un supporto concreto alle famiglie. Come Città di Torino continuiamo a investire con convinzione in politiche inclusive, che mettono al centro i diritti e la dignità di tutte e tutti".