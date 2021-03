Ex Embraco e Acc, continua il presidio davanti al municipio di Mel: nessuna risposta dal Mise

Nei giorni scorsi era stato un susseguirsi di iniziative per sensibilizzare il governo Draghi sul progetto Italcomp, quello che dovrebbe scrivere pagine di futuro per due aziende in difficoltà come la Ex Embraco di Riva di Chieri (poi Ventures, in fallimento e con le procedure di licenziamento collettivo già avviate) e la Acc di Mel, in provincia di Belluno.

In Veneto i lavoratori avevano scioperato ed effettuato manifestazioni lungo le strade, mentre in Piemonte sia i sindacati metalmeccanici che l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, avevano scritto al neo ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.