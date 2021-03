Venaria, aumentano i contagi da Covid-19, ma stavolta la Piccola Reggia è "in salvo"

Come in tutto il Piemonte, anche a Venaria in questo periodo si sta registrando un aumento dei positivi al Covid19, con un incremento maggiore rispetto alle scorse settimane. "Siamo lontani dal numero record di 606 positivi, registrato proprio lo scorso 17 novembre, ma se c'è una cosa che ci ha insegnato questa pandemia è che i numeri cambiano velocemente, perché in pochi giorni possono moltiplicarsi a causa dell'alta contagiosità della nuova variante - dice il sindaco, Fabio Giulivi -. Solo ieri, 5 sezioni delle scuole elementari, sono state poste in quarantena per 14 giorni".

Ad oggi i positivi sono 214, ma i dati provenienti da tutta la Regione, unitamente alla riapertura dei reparti Covid negli ospedali di zona, lasciano immaginare un ulteriore aumento nei prossimi giorni.

Ci sono però situazioni che regalano un sorriso. Per esempio, all'interno della rsa Piccola Reggia fino a ieri tutti i 66 ospiti erano negativi. Una buona notizia dopo il duro pedaggio pagato alla pandemia nei mesi scorsi. Tanto che a un certo punto ci fu anche una manifestazione di fronte alla struttura, alla presenza anche del primo cittadino. Dal’1 novembre 2020 ad oggi, sono 55 gli ospiti deceduti, di cui 40 con positività al Covid. Il 100% dei pazienti ha effettuato il vaccino, con entrambe le dosi. Il 95% degli operatori ha effettuato il vaccino, anche in questo caso entrambe le dosi.



Tutti negativi anche gli operatori della struttura, che nelle passate settimane hanno effettuato i test rapidi: sono 75 in tutto e l'11 marzo saranno sottoposti a un nuovo ciclo di tamponi.

Non avendo ricevuto disposizioni contrarie dall'ASL TO3, attualmente la Struttura continua a far effettuare visite ai parenti sempre nel rispetto dei protocolli Anti - Covid19, lo stesso vale per i nuovi ingressi i quali attualmente sono consentiti, sempre ovviamente dopo aver effettuato il tampone e i 14 giorni di isolamento in quarantena, previsti dalla normativa.