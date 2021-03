Dipendente positivo al Covid, domani chiusa l'anagrafe di corso Racconigi

Chiusa domani l'anagrafe decentrata di corso Racconigi 94 a causa di un dipendente positivo al Covid-19.

Ad annunciarlo il Comune, che spiega come siano "intanto state già avviate le operazioni di sanificazione dei locali e, per il personale che ha lavorato a contatto con la persona risultata positiva al Coronavirus, è stata disposta la “quarantena” in via precauzionale".