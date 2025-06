Borgo Dora: asfalto sì, asfalto no. Le ipotesi per la pavimentazione di via Lanino/via Mameli

Asfalto sì asfalto no: la pavimentazione di Borgo Dora è al centro di cambiamenti ma non tutto è ancora deciso. I lavori in corso, finanziati con i fondi Pinqua e il PNRR, prevedono la sostituzione dell'asfalto con materiale permeabile, la manutenzione della pavimentazione lapidea storica, il ripristino delle lastre mancanti e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La richiesta delle associazioni

Via l'asfalto da gran parte della zona pedonale di Borgo Dora - come nella zona del Cortile del Maglio - ma non ovunque. Da qui la richiesta di alcune associazioni della zona di coinvolgere anche il tratto tra via Lanino e via Mameli, due delle strade dove si tiene il Balon. La Circoscrizione 7 ha appoggiato l'idea di migliorare la pavimentazione anche di quella zona, soprattutto per ridurre la temperatura del suolo, che in estate può diventare rovente.

Includere la zona nella riqualificazione