Piazza Bengasi: "Il ritorno del mercato? Ci vorranno anni". E si aspettano i fondi per il parcheggio sotterraneo [FOTO]

Fondi ministeriali per coprire le spese del nuovo parcheggio sotterraneo da 400 posti in piazza Bengasi. E' questa la speranza cui si aggrappano la Città di Torino e la Circoscrizione 8, a circa un mese dal termine dei lavori previsto per il prolungamento della Linea 1 della metropolitana. Un'infrastruttura che vincola, al momento, il tanto agognato ritorno del vecchio mercato, trasferito ormai nove anni fa in via Onorato Vigliani.

"Il progetto è ancora in stand by, speriamo che con il recovery fund venga preso in considerazione - commenta Alessandro Lupi, coordinatore al commercio della circoscrizione -. Di certo i residenti non ce la fanno più, questa storia è cominciata nel 2012. E anche quei pochi commercianti che hanno mantenuto la propria attività in piazza sono stremati. Prima di vedere il mercato nella sua sede originaria, ci vorranno almeno altri tre o quattro anni".

Intanto, a Palazzo Civico, Francesco Tresso (capogruppo Lista civica) ha presentato un'interpellanza sul tema per chiedere ragguagli sull'avanzamento delle trattative con il ministero. "A oggi non conosciamo ancora una previsione dell’avvio dei lavori per il parcheggio di interscambio. Vogliamo chiarezza sulle tempistiche".

E, nel frattempo, la società Infra.To ha avviato il rifacimento superficiale dell'area martoriata dal cantiere. Un primo passo, anche se non ancora sufficiente, verso il risarcimento morale di un'intera piazza, che ancora oggi stenta a vedere la luce in fondo al tunnel.