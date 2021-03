Guerriglia urbana, il gip non convalida gli arresti fatti martedì dalla Polizia

Sono cadute davanti al tribunale di Torino le accuse di devastazione e saccheggio a carico dei maggiorenni arrestati martedì per l'assalto alle vetrine dei negozi del centro durante la manifestazione di fine ottobre contro le restrizioni anti Covid.

Il giudice Agostino Pasquariello non ha convalidato gli arresti, differenziato le posizioni degli indagati: per sette ha disposto la custodia in carcere, per otto i domiciliari e per gli altri l'obbligo di dimora.

Per il giudice non ci furono devastazione e saccheggio

Secondo il giudice il fermo non può essere convalidato perché "eseguito a oltre quattro mesi di distanza dai fatti", un lasso di tempo che "rende difficile ipotizzare l'attualità di un pericolo di fuga". Per quanto riguarda invece la richiesta del reato di saccheggio e devastazione, riqualificata da Pasquariello, "non si condivide la qualificazione giuridica dei fatti operati dal pubblico ministero. E' fatto notorio che il 26 ottobre si siano verificati episodi di violenza e di scontro con le forze dell'ordine ad opera di una frazione di partecipanti".

"Si tratta di singoli episodi di aggressione perpetuati da singoli individui in danno di singoli negozi. Nessun altro fatto è allegato e investigato dagli inquirenti", ha concluso Pasquariello.