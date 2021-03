Mirafiori, clienti dentro e fuori dal locale: sanzionato con 5 giorni di chiusura

Un assembramento di persone è stato segnalato lunedì scorso intorno alle 20 presso un'attività commerciale in via Pomaretto. Gli agenti del commissariato Mirafiori giunti sul posto hanno appurato la presenza di 8 clienti, nello spazio esterno del locale, intenti a consumare alcolici, senza mantenere alcuna distanza interpersonale. All’interno un altro gruppo di avventori stava consumando bevande di vario genere. I presenti, identificati, sono stati fatti allontanare.

Il titolare è invece stato sanzionato per aver somministrato bevande all’interno del proprio locale e averne permesso ai clienti la consumazione, oltre che per aver permesso la formazione di un assembramento in prossimità dell’esercizio commerciale. Disposta la chiusura provvisoria per la durata di 5 giorni.