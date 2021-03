Porta Nuova, parcheggiatore abusivo arrestato dalla polizia per tentata estorsione

Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato presso la stazione di Porta Nuova per tentata estorsione ai danni di una giovane donna.

L'uomo, che agiva nei parcheggi antistanti alla stazione ferroviaria, si è avvicinato alla donna che aveva appena parcheggiato, chiedendole del denaro in cambio della custodia della sua auto. Al rifiuto opposto da parte della ragazza, lo stesso ha continuato a insistere apostrofandola con toni razzisti e minacciando di distruggerle l'auto.

La segnalazione tempestiva della vittima agli agenti della Polizia Ferroviaria impegnati nei controlli all'interno della stazione, ha consentito di rintracciare immediatamente l'uomo, che si trovava ancora presso il parcheggio.

Accompagnato in ufficio per gli accertamenti di rito, il soggetto è stato arrestato per tentata estorsione e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.