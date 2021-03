Vaccini, l’urlo di Potere al Popolo contro le multinazionali: “Nessun profitto sulla pandemia” [VIDEO]

“Nessun profitto sulla pandemia”. E’ questo lo slogan urlato a squarciagola da una trentina di manifestanti di Potere al Popolo Torino, che oggi pomeriggio si sono ritrovati sotto la sede Rai di via Verdi per chiedere una svolta nella gestione dei vaccini in Italia.

La manifestazione, infatti, si è svolta in contemporanea in altre 20 città italiane. ”Oggi abbiamo chiamato una giornata di mobilitazione contro le speculazioni delle multinazionali sui vaccini. I vaccini sono una questione necessaria, delicatissima” spiega Massimo. “Vediamo che su un tema così delicato i governi hanno dato tanti soldi pubblici alle multinazionali, il cui fine non è il benessere collettivo ma il profitto privato. Lo stiamo vedendo dalle oscillazioni dei prezzi e dell’approvvigionamento dei vaccini: Pfizer, AstraZeneca, ecc.” racconta il manifestante.

Quello che Potere al Popolo Torino chiede è lo stop immediato ai brevetti sui vaccini è che la ricerca sia resa pubblica: “Cuba ci indica la via, il pubblico e l’interesse collettivo devono guidare queste scelte, decisive per la nostra salute”.

“Dopo un anno di pandemia - attaccano i manifestanti - vediamo che i Governi vagano a tentoni, a spese delle popolazioni. Bisogna lavorare a un cambiamento radicale del modello di sviluppo e organizzazione della società”.