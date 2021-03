Confcommercio Piemonte:"Nostre sedi disponibili per vaccini Covid"

“Le nostre strutture sono presenti in tutte le province in modo capillare – dichiara Maria Luisa Coppa, Presidente di Confcommercio Piemonte – e quotidianamente ricevono migliaia di imprenditori che chiedono assistenza, supporto sindacale e servizi di varia natura. Siamo pertanto in grado di fornire un importante supporto logistico per facilitare l’attuazione del piano vaccini sull’intero territorio regionale”.

Le chiusure forzate delle attività ed i conseguenti pesanti cali dei fatturati subiti dalle aziende del commercio, della ristorazione, della ricettività alberghiera e dei servizi fanno dunque guardare con speranza alla possibilità di puntare sulla vaccinazione di massa in tempi rapidi.

Gli stessi settori del commercio che sono rimasti aperti durante i vari lockdown. sono stati più esposti al pericolo del contagio e hanno necessità di mettere al sicuro il personale a contatto col pubblico.

“L’obiettivo cui vogliamo dare il nostro contributo – continua Maria Luisa Coppa – è quello di completare la somministrazione dei vaccini entro l’estate, in modo da affrontare con maggiore serenità i successivi mesi autunnali ed invernali”.

“Considerato che nei giorni scorsi il Presidente Cirio ha già condiviso il nostro appello – conclude la Presidente di Confcommercio regionale – come Confcommercio siamo pronti ad attivarci per consentire agli operatori del terziario, interessati a vaccinarsi. di poter contare su una soluzione che, nel rispetto dei protocolli definiti dalle autorità sanitarie, garantisca sicurezza e velocità nelle operazioni di vaccinazione”.